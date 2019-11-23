"Котик классный". Лайф узнал мнение главы "Аэрофлота" об усатом нарушителе

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10-килограммовое животное попало на борт лайнера путём махинаций со стороны его владельца.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал классным десятикилограммового кота Виктора, которого сочли слишком упитанным и отказались пропускать в салон самолёта.

— Котик классный, — согласился Савельев с корреспондентом Лайфа.

Правда, комментировать предложение передать на благотворительность аннулированные мили хозяина усатого пассажира он отказался.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank">Михаил Галин</a></p>

Как сообщал Лайф, хозяин толстого кота Михаил Галин подменил своего питомца на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировав накопленные 370 тысяч миль.

После этого инцидента Общероссийское объединение пассажиров предложило авиакомпаниям разработать единые правила перевозки животных.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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