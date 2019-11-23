"Котик классный". Лайф узнал мнение главы "Аэрофлота" об усатом нарушителе

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал классным десятикилограммового кота Виктора, которого сочли слишком упитанным и отказались пропускать в салон самолёта.
— Котик классный, — согласился Савельев с корреспондентом Лайфа.
Правда, комментировать предложение передать на благотворительность аннулированные мили хозяина усатого пассажира он отказался.
Как сообщал Лайф, хозяин толстого кота Михаил Галин подменил своего питомца на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировав накопленные 370 тысяч миль.
После этого инцидента Общероссийское объединение пассажиров предложило авиакомпаниям разработать единые правила перевозки животных.