Лайф узнал, почему редактор "Интерфакса" оказалась в щели под храмом

Сейчас, по словам матери журналистки, она чувствует себя лучше и даже улыбается.

Редактор агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова в день своей пропажи пришла в храм иконы Божией Матери "Знамение" в столичном Ховрине не только чтобы помолиться, но и чтобы навестить кошек, домик которых располагался на территории храма под забором.

Животных там не оказалось. Девушка подумала, что домик где-то глубже, и полезла под здание. Но и там Маргарита кошек не нашла. Это повергло её в сильный шок, и на фоне стресса она не смогла выбраться обратно. Там она пролежала несколько дней.

— Риту пока не выписали, но чувствует она себя лучше, улыбается. Она ходила на территорию церкви, потому что там был домик с кошками, но его там не оказалось, хотя объявление висит, что корм можно приносить туда же, возможно, куда-то переехали. Рита там и потеряла сознание и больше ничего не помнит, — рассказала Лайфу мать пропавшей журналистки.

Женщина отметила, что сейчас врачи делают Маргарите уколы с успокоительным, из-за которых она много спит.

Напомним, Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября в церковь без телефона и документов. К вечеру девушка не вернулась. Мать Маргариты рассказала полиции, что дочери перед исчезновением приснился страшный сон, из-за которого журналистка и решила помолиться.

Маргариту обнаружили живой на территории храма, куда она и направлялась изначально. Всё это время она пряталась в одном из зданий. Когда журналистку нашли, она безостановочно твердила: "Это кажется".