Лайф узнал подробности свидания, после которого следователь покончила с собой

Со слов очевидцев, девушка добровольно поехала в гостиницу со своим коллегой и заселилась с ним в один номер. А уборщица утверждает, что никаких следов борьбы она не заметила.

Лайф узнал подробности отношений следователя Марии Клочковой с коллегой, которого родные девушки обвиняют в её изнасиловании и доведении до суицида. По имеющимся данным, после празднования Дня уголовного розыска (6 октября) Мария действительно оказалась наедине с этим мужчиной. Но события, вероятно, развивались несколько по-другому.

Тот самый оперативник забронировал номер в одной из сочинских гостиниц и, по словам администратора, приехал туда около трёх часов ночи вместе с Марией. На вид пара выглядела вполне нормальной. Очевидцы утверждают, что они обнимались и спокойно заселились в номер. Уже через несколько часов он спустился на ресепшен и попросил вызвать бригаду врачей. Им Мария рассказала, что ей плохо и кружится голова. Позже медики поставят ей диагноз: кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы (справка имеется в распоряжении Лайфа).

Когда в номер пришла уборщица, никаких следов борьбы она не заметила. По комнате были только разбросаны окровавленные полотенца.

Тем временем МВД продолжает проводить проверку по сообщению родственников Марии об изнасиловании. Сотрудники главка были направлены для помощи в Краснодарский край.

Напомним, что 23-летнюю сотрудницу Хостинского отдела УВД нашли мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи.

Позже сестра погибшей рассказала, что Мария якобы стала жертвой изнасилования со стороны своего коллеги. Лайф узнал, что за три недели до гибели девушка была госпитализирована с кровотечением после вечеринки с коллегами. Однако, по словам родственницы, Мария не стала писать заявление, а попросила руководство перевести её на службу в другой город.