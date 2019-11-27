Герман Греф признал себя виновным в утечке данных клиентов Сбербанка

По его словам, его вина заключается в том, что он пользовался неправильной парадигмой при построении системы безопасности.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал себя виновным в утечке данных клиентов. Об этом он сообщил в передаче "Открытый диалог с Германом Грефом", которую транслировал РБК.

— На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой, — признался Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк был ориентирован на внешнюю, а не внутреннюю защиту. И внешнюю защиту организация выстроила "настолько эффективно, насколько её можно построить".

По словам Грефа, сотрудник, по вине которого произошла утечка, планировал это преступление на протяжении трёх месяцев. Глава Сбербанка был уверен, что защититься от предательства внутри компании невозможно, поэтому концепция защиты банка была ориентирована на внешние угрозы. Сейчас организация пересмотрела политику безопасности.

Он также подчеркнул, что в мире не существует идеально защищённых систем.

— Любая система, которая имеет дело с людьми, всегда подвержена рискам. Я думаю, что мы имеем самую защищенную систему в стране, и мы во много раз более защищенные, чем любая другая, — заявил Герман Греф.

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация что данные 60 миллионов клиентов Сбербанка попали в Сеть. Роскомнадзор потребовал от банка назвать причины утечки и меры, которые принял банк по её устранению. Но в кредитной организации подтвердили кражу только у 200 владельцев карт.

В утечке подозревают сотрудника коллекторской фирмы "Национальная служба взыскания", договор с которой был в срочном порядке расторгнут сразу после инцидента.