Boeing лишили полномочий на выдачу лётных сертификатов на самолёты 737 MAX

Федеральное авиационное управление США отстранило компанию Boeing от выдачи сертификатов лётной годности лайнерам 737 MAX и заявило, что оно будет единственным органом, уполномоченным на их выдачу, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное регулятором в авиастроительную корпорацию.

Ранее решения принимались коллегиально, но после двух катастроф, произошедших с самолётами 737 MAX, авиаконцерн восстановится в этих полномочиях только тогда, когда ФАУ удостоверится в полном соответствии системы контроля стандартам.

— Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранило полномочия выдавать сертификаты лётной годности на все самолёты серии 737 MAX, — отметили в управлении.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года, а компания American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта.