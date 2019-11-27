Лайф узнал о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Всех туристов обеспечили предметами первой необходимости, представители туроператора связались с их родственниками.

Туроператор Anex Tour рассказал Лайфу о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане россиян. Всем им оказана помощь, и их здоровью ничего не угрожает.

Так, семеро соотечественников уже вылетели в Москву на запланированном рейсе, 20 находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в госпитале города Игуэй. Ещё семеро находятся в тяжёлом состоянии в больнице в Санто-Доминго, их жизни ничего не угрожает.

Перенёсших операции туристов разместили в отделении интенсивной терапии. Ещё пятеро россиян находятся в гостинице, и в ближайшее время они смогут вылететь в Москву. Вопросом приобретения обратных билетов занимается страховая компания.

Около 16 часов по московскому времени состоится встреча с местными медиками. После неё обещают сообщить дополнительную информацию о состоянии туристов.

Отмечается, что принимающий офис контролирует ситуацию и находится в контакте с пострадавшими при аварии. Консул также следит за развитием событий, а сотрудники страховой компании активно оказывают помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в Доминикане попал в ДТП и перевернулся автобус, в салоне которого находилось 39 российских туристов. Туроператор Anex Tour отметил, что всех пострадавших оперативно доставили в больницу, "критических" среди них нет. Тем не менее одна из россиянок лишилась обеих рук, их ампутировали в медицинском учреждении. ГСУ СКР по Москве проводит проверку после аварии.