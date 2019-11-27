Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась обеих рук

Одна из россиянок, пострадавших в ДТП, когда в Доминикане перевернулся автобус, лишилась обеих рук, их ампутировали в больнице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

Дипломат также отметил, что пострадавшие — в основном москвичи, среди них есть дети — от трёх до девяти человек.

Евдокимов сообщил, что министр туризма Доминиканы пообещал оказать помощь россиянам в наилучшем виде.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что транспортное средство перевернулось из-за лихачества другого водителя. Нескольких пострадавших прооперировали в местной больнице, куда их доставили на вертолётах.