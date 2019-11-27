Более 120 проектов получили финансирование по итогам конкурса "Цифровой прорыв"

Мероприятие проходило в три этапа, в жюри были представители крупнейших российских компаний.

Подведены главные итоги конкурса "Цифровой прорыв", который проводился на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей", более 120 проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов.

Заключающим этапом стала преакселерационная программа, во время которой команда наставников и экспертов помогла лучшим участникам довести проекты до рыночного прототипа.

Цель "Цифрового прорыва" — найти новые кадры для цифровой экономики. С 3 апреля по 29 сентября конкурсанты проходили онлайн-тестирование по трём направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ, по его итогам на следующую ступень было допущено 19,2 тысячи человек.

Вторая стадия — очные мероприятия, которые прошли в 40 городах России в формате хакатонов: участникам за 36 часов предлагалось создать прототип цифрового продукта. В финале, который проходил в Казани, на одной площадке собралось более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд, он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Участников оценивали представители крупнейших компаний, таких как "Росатом", Mail.ru Group, "МегаФон", МТС и другие.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. В нём приняло участие более трёх тысяч человек из 77 регионов России. Самые успешные проекты конкурса планируется внедрить в регионах. Более 20 крупнейших компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва".