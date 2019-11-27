Ростуризм: Шесть пострадавших в ДТП в Доминикане остаются в тяжёлом состоянии

Шесть российских туристов остаются в тяжёлом состоянии после ДТП с пассажирским автобусом в Доминикане. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

При этом в больницах продолжает оставаться 25 человек. Ещё 13 человек уже покинули курорт или ожидают своего вылета в ближайшее время.

— Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счёт компании ERV в рамках страховой суммы, — говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находилось 39 наших соотечественников. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, который ехал в тот момент по этой же дороге.

Лайф также узнал, в каком состоянии находятся пострадавшие россияне.