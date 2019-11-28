"Оставался шаг". Умерла девочка, оставшаяся без почки из-за увольнения врача

Семья погибшей уверена, что, если бы малышка была в НЦЗД здоровья детей, всё было бы хорошо.

После увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом, погиб ребёнок. Как стало известно Лайфу, операция по пересадке почки маленькой пациентке Насте Орловой из Волгограда должна была состояться ещё в октябре, однако из-за увольнения трансплантолога её пришлось отложить.

— Мы лежали в НЦЗД, но попали туда абсолютно случайно. Наши врачи в Волгограде вообще ни сном ни духом не слышали о таком центре и враче (Михаиле Каабаке. — Прим. Лайфа). Когда мы сюда приехали (в Москву. — Прим. Лайфа), нам сразу оказали помощь, прооперировали и удалили почки. Перевели на диализ, — рассказал отец погибшей девочки Евгений Орлов.

По словам мужчины, его дочь уже готовили к операции. Вся семья Насти с нетерпением ждала пересадки почки, как пришли новости, которых не ожидал никто: врача и его коллегу неожиданно уволили. Орловы были вынуждены вернуться в Волгоград и ждать, когда закончится эпопея с Михаилом Каабаком.

— Мы уже были готовы к операции, сделали все прививки, нам оставался один шаг. Финишная прямая была. Мы обратились в Министерство здравоохранения, там сказали, что позвонят на неделе, но звонка так и не было. Уже и не будет, — вспоминает Евгений.

Волгоградец рассказал, что вместе с женой писал главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, однако ответа от него так и не последовало. На горячей линии отвечали, что пока ничем не могут помочь и надо подождать решения вопроса о восстановлении Каабака в должности. При этом сам трансплантолог также был в курсе ситуации Орловых: он сказал, что им нет смысла возвращаться в Москву, пока ситуация не разрешится.

В итоге маленькая Настя умерла, так и не дождавшись пересадки почки. Врачи Волгограда попросту не знали, как помочь малышке и реанимировать её. При этом Орловы уверены, что, если бы дочка была в НЦЗД, всё было бы хорошо.

— Сейчас начнут умирать дети, мы первые. Мы никуда не достучались, всё это наша система. Они всё "ждите, ждите". Ещё много детей могут погибнуть, надо это как-то остановить. Кто-то что-то не поделил, а страдают дети. Они там разбирались между собой, а детей бы оставили в покое. Что же они детей трогают-то. Они-то тут при чём? Они маленькие, они не могут за себя постоять, — подчеркнул Евгений.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Каабака, единственного в России врача-трансплантолога, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. За весь период работы с его участием была проведена 21 операция. В конце октября Лайф сообщал, что матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии.

Позднее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить его и Надежду Бабенко в должности. Врач уже начал оформление на работу в центре в качестве главы группы трансплантации в отделении урологии.