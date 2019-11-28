Россия и Украина провели переговоры по газовому вопросу

Российская и украинская делегации обсудили газовый вопрос на переговорах в Вене, сообщили в Минэнерго РФ.

На двусторонней встрече обсуждались вопросы прямых покупок газа для населения Украины, взаимные претензии и условия транзита в 2020 году.

С российской стороны присутствовали глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, с украинской — министр энергетики Алексей Оржель, а также руководство "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.