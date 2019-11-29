Арестован фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Суровцев

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Кадр из видео СК РФ

По версии следствия, мужчина нанёс удар сотруднику Росгвардии секцией металлического ограждения.

Басманный суд постановил отправить под арест Сергея Суровцева, который является фигурантом дела о массовых беспорядках во время летних протестов в Москве. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев, до 27 января 2020 года.

Суровцеву предъявлено обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля. Мужчина на Тверской улице поднял секцию металлического ограждения и нанёс ею удар по сотруднику Росгвардии. О его задержании стало известно накануне.

Напомним, массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Отметим, что число задержанных после акций 14, 27 июля и 3 августа в Москве в общей сложности превысило сто человек.

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