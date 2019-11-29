Климкин призвал украинцев отказаться от гаджетов Apple

По мнению экс-министра иностранных дел, так граждане страны должны ответить на решение компании пометить Крым как часть России.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своих сограждан отказаться от покупки и использования гаджетов и иной продукции американской компании Apple. Причиной негодования украинского экс-министра стало то, что производитель умных устройств признал Крым и Севастополь российской территорией в своих приложениях.

— А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: "А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое", а этот бренд больше не признаём. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!" — написал Климкин в Twitter.

Пользователи соцсети стали шутить над ним. Один из них иронично отметил, что после слов Климкина "рухнули акции Apple, миллионы остались без работы".

Как сообщал Лайф, в марте в приложении "Погода" для iPhone исчезли крымские города. После этого Госдума потребовала у Apple определиться с принадлежностью полуострова. На картах ошибки были исправлены уже в мае. 26 ноября Apple признала Крым российским в своих сервисах, включая приложение "Погода".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.