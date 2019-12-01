Лайф публикует список пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Забайкалье

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в аварии с туристическим автобусом, рухнувшим с моста в реку в Забайкальском крае. На данный момент в неполном списке 11 человек — 10 взрослых, среди которых есть беременная женщина, и одна несовершеннолетняя. Девочка ехала в автобусе с мамой, которая также получила травмы.
Чернявский А. 1983 г.р. — закрытый перелом левой плечевой кости
Вдовина П. 1989 г.р. — оторвало ухо, женщина беременна
Доставалов А. 1991 г.р. — ушиб грудной клетки
Евсеева Е. 2001 г.р. — повреждение позвоночника
Подкопалова Н. 1977 г.р. — ушиб правой руки
Панов М. 1993 г.р.
Баранова И. 1981 г.р.
Кристина Б. 2002 г.р.
Григорьев Е.
Турков А.
Баранова С.
Напомним, автобус упал примерно с шестиметровой высоты с моста через реку Куэнге, выполняя рейс Чита — Сретенск. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Лайф публиковал видео с места трагедии.
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