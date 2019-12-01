"Мисс Москва" заявила в полицию об угрозах её сыну

Девушка уверена, что это связано с её иском к бывшему супругу по поводу содержания ребёнка.

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V "мисс Москва" Оксана Воеводина обратилась в столичную полицию с заявлением об угрозах. Об этом телеканалу RT рассказал её адвокат Иван Мельников.

По его словам, в октябре неизвестная женщина попросила о встрече с Оксаной. Та не пошла, но отправила подругу. Её собеседница заявила о том, что сыну Воеводиной грозит смертельная опасность.

— В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ, — рассказал Мельников.

После развода Оксана пытается взыскать с бывшего супруга алименты в размере 24 тысяч евро в месяц, квартиры в центре Москвы и дома в Лондоне. Из-за угроз "мисс Москва" была вынуждена покинуть Москву и сменить место жительства.

В ГУ МВД Москвы рассказали, что по факту угроз началась доследственная проверка.

Напомним, в июне нынешнего года "мисс Москва — 2015" родила бывшему королю Малайзии сына, которого он признавать отказался, заявив, что отцом ребёнка может оказаться любой мужчина азиатской внешности. В результате пара развелась.