Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат страховые выплаты

Также выплаты получат и пострадавшие. Их размер зависит от степени серьёзности полученных травм.

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкальском крае получат страховые выплаты в компании "Согаз".

— Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба компании.

Что касается пострадавших в ДТП, то здесь размер выплат будет рассчитан по соответствующей таблице в зависимости от степени серьёзности повреждений.

Также стало известно, что расходы на похороны возьмут на себя власти Сретенского района, на территории которого произошло ДТП.

— На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 миллиона рублей, по 60 тысяч рублей на каждого погибшего, — цитирует ТАСС главу района Алексея Закурдаева.

Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.