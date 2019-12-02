СМИ: Трамп разозлился на Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на своего коллегу — президента Франции Эмманюэля Макрона — из-за его слов о "смерти мозга". Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленный источник.
— Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. Лайфа) злится на Макрона уже долгое время, — сказал источник в американской администрации.
При этом другой чиновник добавил, что комментарии Макрона могут заставить Трампа говорить более позитивно об альянсе и противоречить негативу французского лидера.
Напомним, в начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс находится в коме из-за смерти мозга. Он отметил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами.
С его оценкой не согласились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Эрдоган — Макрону: Проверьте лучше свой мозг на предмет смерти
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