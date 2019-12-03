Второго младенца-близнеца отправили с Сахалина в Москву для пересадки почек

Второй брат-близнец уже находится в Российской детской клинической больнице. Ему делают все необходимые вакцинации. Операция запланирована на январь 2020 года.

Самолёт со вторым братом-близнецом из семьи Кузнецовых вылетел из Южно-Сахалинска в Москву, где малышу сделают операцию по пересадке почек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать мальчиков — Дарью Кузнецову.

— Мы сейчас ждём вылет в Москву в 11:45 местного времени (03:45 мск. — Прим. Лайфа), — сообщила Кузнецова.

В аэропорту информацию о вылете воздушного судна подтвердили, однако вылетел он с небольшой задержкой — в 12:23 (04:23 мск).

Из-за редкого заболевания девятимесячным малышам пришлось удалить почки. В Южно-Сахалинске сложную операцию по их трансплантации провести не смогут, поэтому детей пришлось направить на лечение в Москву. Ранее Лайф сообщал, что все расходы на перелёт с Сахалина в столицу мальчику оплатят власти региона. В полёте его сопровождают мать и врач-реаниматолог.

Сообщается, что второй брат-близнец уже находится в Российской детской клинической больнице в Москве. Сейчас ему делают все необходимые вакцинации. Операция запланирована на январь 2020 года.

Пересадку почек будет делать врач-трансплантолог Михаил Каабак, которого недавно поручила восстановить в должности глава Минздрава Вероника Скворцова.