Двойник Зеленского привыкает к съёмочной площадке — видео

У двойника Владимира Зеленского из Узбекистана начались первые съёмки в кино. Видео с исполнителем главной роли опубликовал Mash.
Умид Исабоев обживается на съёмочной площадке и познаёт азы актёрского мастерства. Сыграть ему, конечно же, предстоит роль украинского лидера.
Многосерийная вариация популярного сериала "Слуга народа" снимается в Ялте.
Напомним, что двойника президента Украины нашли в Москве. Умид Исабоев работал автомаляром, а в столице жил с женой и детьми. После того как в Сети появились его фото, мужчина стал популярным. Умиду предложили роль в российском сериале, а также звали в "Квартал-95" на место украинского лидера.
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