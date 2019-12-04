Пригожин назвал гонорар Ротару в 3,8 миллиона рублей "абсолютно не высоким"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал названную сумму гонорара певицы Софии Ротару, которая заявлена за её выступления на новогодних корпоративах.

Ранее в Сети появилась информация, что цена за концерт певицы достигает 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). И это только гонорар самой Софии — музыкантам её группы предстоит заплатить отдельно, а учитывая тот факт, что большинство из них живут в разных городах, придётся оплатить ещё и дорогу.

— Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почёт. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно не высокая, — заметил Пригожин.

Он также напомнил, что в советское время артисты выступали практически за бесценок, не получая при этом процентов от продажи собственных альбомов.

Напомним, в этом году украинская певица решила вернуться на российскую сцену. В Совфеде призвали игнорировать её концерты, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.