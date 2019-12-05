СМИ: В России за текущий год выросло число ДТП с автобусами

Статистика также отмечает увеличение количества аварий с пьяными водителями автобусов.

В России за первые 10 месяцев текущего года увеличилось число аварий с участием автобусов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на официальную статистику ГИБДД.

Всего за указанный период на дорогах произошло 5598 аварий с участием автобусов, в которых погибло 263 человека, пострадало — 8242. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть аварий произошла именно по вине водителей. Любопытно, но статистика также отмечает рост числа происшествий с участием пьяных водителей автобусов.

Опрошенные эксперты в числе возможных причин такой статистики назвали устаревающий автопарк.

— Пока мы будем ездить на хламе, у нас сохранится такая статистика. Автобусы покупаются даже не в Германии, а в Египте, Армении и других странах, — приводит издание мнение председателя правления Союза автошкол России Александра Ачкасова.

В числе прочих эксперты также упомянули невысокую ответственность за поведение на дороге. Однако в целом статистика не меняется существенно в течение последних четырёх лет.

Добавим, что с начала месяца в России уже произошло несколько серьёзных ДТП с участием автобусов. Самое крупное из них — в Забайкальском крае. Напомним, 1 декабря пассажирский автобус упал с моста. В результате трагедии погибло 19 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Ранее СКР задержал организатора перевозки пассажиров.