31 декабря объявлен выходным в третьем регионе России

Его жители будут отдыхать в канун Нового года, но выйдут на работу в субботу, 28 декабря.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о том, что 31 декабря в республике объявляется выходным днём. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами, — отметил Аксёнов.

Это уже третий российский регион, жители которого будут отдыхать в канун Нового года. Первыми областями, которые объявили 31 декабря выходным, стали Томская и Кировская.

А губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил узнать мнение жителей региона о выходном дне 31 декабря и запустил голосование в "Инстаграме". Вероятно, именно Ставрополье станет четвёртым регионом России, который предпочтёт работе предновогоднюю суету.