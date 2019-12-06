Глава ФБК Иван Жданов сообщил о своём задержании в Москве

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве. Об этом он сообщил в своём твиттере. Другие подробности пока не известны.

Меня задержали — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 декабря 2019 г.

Напомним, что против Фонда борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей, а в октябре в 30 региональных штабах ФБК прошли обыски. Сообщалось, что суд арестовал счета фонда, открытые в кредитных организациях. Установлено, что на них поступали средства из иностранных государств.

С октября 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Навального включён в список иностранных агентов.