Глава ФБК Иван Жданов сообщил о своём задержании в Москве

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Алексей Навальный и Иван Жданов (слева направо)

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве. Об этом он сообщил в своём твиттере. Другие подробности пока не известны.

Напомним, что против Фонда борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей, а в октябре в 30 региональных штабах ФБК прошли обыски. Сообщалось, что суд арестовал счета фонда, открытые в кредитных организациях. Установлено, что на них поступали средства из иностранных государств.

С октября 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Навального включён в список иностранных агентов.

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