Путин: Ввод "Северного потока–2" не означает прекращения транзита через Украину

Глава государства подчеркнул, что это чисто коммерческий проект, поэтому всё дело лишь в экономической целесообразности.

Президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" ещё не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с немецкими бизнесменами.

— Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через Украину, — указал российский лидер. — Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности. Мы ведём переговоры с нашими украинскими партнёрами, они проходят в Вене. С обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что участники переговоров, хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые решения.

Путин добавил, что "Северный поток — 2" — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участия.

Напомним, что дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря.

18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.