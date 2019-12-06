Умер математик, который случайно выпил "Крот"

Умер 91-летний заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов, который в ноябре попал в реанимацию, случайно выпив средство для прочистки труб "Крот". Близкие математика подтвердили Лайфу эту информацию.
Лайф рассказывал, что ночью крики 91-летнего математика услышал сын. Он сразу же вызвал скорую, а после заметил у входа в ванную бутылку с "Кротом". Оказалось, учёный зачем-то взял её прямо с пола и выпил.
Олег Ивашев-Мусатов был кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры и заслуженным преподавателем МГУ.
Вначале из-за "Крота" попал в больницу также основатель "На-На" Бари Алибасов. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства, но проиграла.
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