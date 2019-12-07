Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеческой головы

Врач отметил, что если пришить голову к новому телу, то она будет кровоснабжаться, моргать, глотать и даже соображать, но вот двигать телом не сможет.

Известный трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ответил на вопрос, возможно ли пересадить человеку голову.

Как рассказал врач ютуб-каналу "ЖИЗА", такая операция возможна, но её целесообразность ничтожно мала. Медик рассказал о случае с пациентом с тяжёлым заболеванием нервной системы, в итоге приведшей к параличу, которому предлагали пересадить голову для более здорового тела.

— Но, к сожалению, просто трансплантация, то есть сшивание сосудов и сшивание нервов, не приведёт к желаемому результату, потому что мы не умеем сшивать нервы так, чтобы они потом работали, — сказал Каабак.

Врач отметил, что если пришить голову к новому телу, то она будет кровоснабжаться, моргать, глотать и даже соображать, но вот двигать телом не сможет. По словам Каабака, в этой области есть только небольшой прогресс.

Также медик оценил опыты учёного-экспериментатора Владимира Демихова, пересаживавшего головы собакам. В этом случае, отметил Каабак, опыты были сомнительны с точки зрения биоэтики, потому что, "оставаясь людьми, мы должны находиться в каких-то рамках дозволенного и допустимого".

Напомним, Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил операции грудным детям весом менее 10 килограммов, — был уволен в ноябре этого года. Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья. 26 ноября доктор и его коллега Надежда Бабенко были восстановлены в должности.