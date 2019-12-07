Адвокат связал задержание 6 человек с январским покушением на главу центра "Э"

При этом, как рассказал правозащитник, с недавним убийством в Москве задержание не связано.

Адвокат Али Картоева, задержанного вместе с другими участниками ОПГ, связывает их взятие под стражу с январским покушением на главу Центра по борьбе с экстремизмом по Ингушетии. Об этом он сегодня рассказал Лайфу в суде.

Прошлой зимой неизвестные обстреляли машину Ибрагима Эльджаркиева неподалёку от аэропорта Магас. Полицейский тогда не пострадал, однако находившиеся в автомобиле охранники получили ранения.

По словам адвоката, с недавним убийством в Москве задержание не связано. Двоим участникам ОПГ уже предъявлены обвинения. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения для остальных подозреваемых.