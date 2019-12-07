СМИ назвали причину покушения на главу центра "Э" Ингушетии

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве вместе со своим братом в ноябре 2019 года.

Причиной покушения на главу Центра по борьбе с экстремизмом по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

— По сути, там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский, — рассказал собеседник агентства.

Лидер клана Ибрагим Белхороев был убит в Назрани в конце 2018 года в результате обстрела его автомобиля.

Напомним, начальник центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в ноябре 2019 года в Москве. Вместе с ним также погиб его брат. 6 декабря Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Москве ОПГ в составе шести человек. Их подозревают в причастности к покушению на полицейского Ибрагима Эльджаркиева. Сегодня двое из них, в том числе лидер банды, арестованы на два месяца.