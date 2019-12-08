Задержан подозреваемый в наезде на группу детей в Нижнем Новгороде

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В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который накануне совершил наезд на группу пешеходов, в результате которого погибла женщина и девять детей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В качестве подозреваемого в порядке статей 91–92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как ранее сообщал Лайф, за рулём "тойоты" находился Виктор Пильганов — сын бывшего замначальника областного УМВД РФ Александра Пильганова. Сам генерал-майор юстиции в момент ДТП находился на пассажирском сиденье.

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