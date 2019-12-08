Травматолог рассказал о состоянии детей, сбитых сыном генерала МВД

Доктор выразил надежду, что уже через "две недели все будут дома, кто-то, может, и раньше".

Заведующий отделением травматологии Нижегородской детской областной больницы Иосиф Шарипов рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате наезда автомобиля с сыном генерал-майора юстиции за рулём на идущую по тротуару группу школьников. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По его словам, дети были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, однако никто из них не пребывал в тяжёлом или критическом состоянии. Двоих пострадавших уже прооперировали.

— Первый, мальчик, получил переломы обеих костей голени, в настоящее время ему выполнены все необходимые манипуляции, и он переведён в отделение интенсивной терапии. Второму ребёнку, получившему обширную рану бедра, также оказана необходимая помощь. Он находится в отделении. Третья девочка получила перелом лучевой кости и сотрясение мозга, она сразу была направлена в отделение, — сказал Шарипов.

Он добавил, что остальные пострадавшие в ДТП дети получили менее серьёзные травмы. Им также была оказана вся необходимая помощь. Доктор выразил надежду, что уже через "две недели все будут дома, кто-то, может, и раньше".

Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, несколько автомобилей попали в ДТП, после чего один из них выехал на тротуар, где в этот момент шла группа школьников в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадало 12 человек, мама одного из учеников погибла. Известно, что за рулём автомобиля находился сын генерал-майора юстиции, ранее занимавшего должность начальника областного УМВД РФ, который в этот момент сидел на пассажирском сиденье. Ранее Лайф публиковал список пострадавших и видео с места аварии.