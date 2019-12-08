Псковская область стала ещё одним регионом, где 31 декабря будет выходным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31-е.

— Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживают предложение сделать последний день года выходным днём. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан, — написал Ведерников в своём инстаграме.

31 декабря станет выходным для госслужащих и госпредприятий, уточняет ТАСС со ссылкой на копию подписанного документа.

Ранее стало известно, что жители ещё четырёх регионов будут отдыхать в канун Нового года. В список попали Крым, Томская и Кировская области, а также Ставрополье.