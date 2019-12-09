Экс-полковника Захарченко перевели из карантина в мордовской колонии

Бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осуждённого за взяточничество, 6 декабря перевели из карантина в отряд мордовской колонии № 5.

Как стало известно Лайфу, Захарченко выделили первый ярус кровати, недалеко от камеры видеонаблюдения. Также, по данным источника, экс-полковник не доволен рядом бытовых условий — едой и тюремной одеждой.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Захарченко, осуждённый за взяточничество, пожаловался на будущие условия содержания в мордовской колонии № 5. Так, по словам источника, его поселят в блок, где в том числе находятся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди. Позднее ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко, адвокат осуждённого заявил, что у того нет претензий к условиям.