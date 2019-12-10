Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

— Этот закон есть. Мы его продлим… Год — это нормальное предложение, — отметил украинский лидер.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году Верховной радой, однако так и не был введён в действие. В акте сказано, что регион получит особый статус после выполнения ряда условий, в том числе вывода незаконных формирований с этих территорий.

27 ноября СМИ сообщали, что Украина начала переговоры с ДНР по этому законопроекту. Рада заявила, что новый закон не будет приниматься из-за нехватки времени и придётся перейти к его продлению или доработке по результатам "нормандского саммита".