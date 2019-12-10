Путин объяснил, чем может обернуться брошенный в полицейского стаканчик

Глава государства напомнил, что есть определённые правила проведения публичных акций и в других странах их нарушение предусматривает уголовную ответственность.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у каждого есть право выражать своё мнение, однако делать это необходимо в рамках закона. Об этом он сказал во время заседания Совета по правам человека.

— Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что среди протестующих много тех, кто искренне хочет изменить ситуацию к лучшему. При этом Путин напомнил, что есть определённые правила проведения публичных акций и что в других странах их нарушение предусматривает уголовную ответственность. В этой связи он вспомнил один из эпизодов расправы над демонстранткой в США.

Российский лидер также заявил, что во время проведения митингов насилие неприемлемо по отношению и к гражданам, и к правоохранителям.

— Нам надо найти золотую середину. Можно ли женщину бить в живот? Или полицейского? Нельзя бить женщину в живот, но нельзя и бить полицейского, — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если в России за бросок стаканчика в полицейского могут не совсем любезно погрузить в автобус и увезти в отделение полиции, то в США или Канаде за это могут открыть огонь на поражение.

Напомним, 27 июля не прошедшие отбор из-за ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах кандидаты в депутаты в Мосгордуму вывели сторонников на несанкционированный протест, обернувшийся массовыми беспорядками, в некоторых случаях — столкновениями с полицией. Было арестовано более десяти человек. Лайф писал, что участника незаконной акции в столице Малышевского приговорили к трём годам колонии. Также суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, распыливший баллончик в лица полицейских на несогласованной акции, получил три года колонии общего режима.