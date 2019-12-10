Песков опроверг, что у участников встречи Путина и Зеленского "сдали нервы"

Ранее о том, что беседа двух делегаций выдалась эмоциональной, заявил Арсен Аваков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".

Аваков утверждал, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже была эмоциональной. Настолько, что лидер Незалежной "сорвался" на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

— Я, в отличие от вас, обошёл все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут всё знаете, — процитировал украинского президента Аваков.

Он добавил, что некоторые члены российской делегации "были очень недовольны и кое-кто даже позволял лишнее".

При этом Дмитрий Песков заявил изданию РИА "Новости", что такого эпизода в ходе двусторонних переговоров не было.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась накануне, 9 декабря, в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках встречи "нормандской четвёрки", а затем провели двусторонние переговоры.

Российский лидер остался доволен беседой с украинским коллегой. Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель также заявила, что разговор прошёл успешно.