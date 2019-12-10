Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Глава государства отметил, что времени остаётся слишком мало, но оговорился, что он "услышал" всех, кто об этом просит.

Президент Владимир Путин посетовал, что до 31 декабря остаётся слишком мало времени, чтобы объявить этот день нерабочим для всех россиян. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека в ответ на соответствующую просьбу.

— Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода. Но я вас всех услышал, — отреагировал президент.

Ранее Лайф сообщал, что последний день уходящего года был объявлен выходным в некоторых российских регионах, например в Томской и Кировской областях, а ещё в Ленобласти. Местные власти объясняли свой выбор желанием угодить женщинам, на чьи хрупкие плечи традиционно возлагается весь груз подготовки к новогоднему застолью. При этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех россиян уже невозможно — времени слишком мало.