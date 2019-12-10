Ленобласть присоединилась к переносу выходного на 31 декабря

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о том, что 31 декабря будет в регионе выходным днём. Об этом рассказала глава управления пресс-службы правительства региона Екатерина Путронен. Рабочий день с 31 декабря переносится на субботу, 28 декабря, сообщает канал "78".

Такое решение Дрозденко принял для того, чтобы ленинградцы успели подготовиться к Новому году. Он выразил надежду, что теперь жители региона смогут "спокойно собраться дома и встретить праздник".

Ранее сообщалось, что шесть регионов РФ уже официально сделали 31 декабря выходным днём. Среди них — Крым, Томская, Псковская и Кировская области, Ставрополье и Карачаево-Черкесия. В ряде областей власти только обсуждают с населением эту инициативу.