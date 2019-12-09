Шестой регион России сделал 31 декабря выходным днём

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Об этом он сообщил в своём "Инстаграме".

— Сегодня подписал указ... чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах, — написал Темрезов.

В документе, прикреплённом к посту, указывается, что последний день декабря станет выходным для всех занимающих государственные должности в администрации региона, а также для госслужащих, сотрудников предприятий и учреждений, которые находятся в собственности региона. Органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики также призвали последовать этому примеру.

Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил в своём "Инстаграме" голосование и призвал жителей региона ответить, нужен ли им выходной 31 декабря.

Ранее стало известно, что жители других пяти регионов будут отдыхать в канун Нового года. В список попали Крым, Томская, Псковская и Кировская области, а также Ставрополье.