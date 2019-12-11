Лавров рассказал об атмосфере взаимопонимания на встрече с Трампом

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа прошла в атмосфере взаимопонимания.

— Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире, — заявил Лавров.

По его словам, на встрече были подняты темы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, стороны договорились предпринять шаги по предотвращению кризиса в Персидском заливе.

Напомним, сегодня глава МИД РФ в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Ранее Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео. Глава российского ведомства пригласил главу Госдепа посетить Россию в любое удобное для него время.