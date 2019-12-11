Лавров: Трамп рассматривает вариант посетить Россию по случаю 75-летия Победы

Президент США Дональд Трамп рассматривает предложение посетить Россию во время торжеств по случаю 75-летия Победы, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон.

— Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне этого года, — отметил он и добавил, что по поручению российского лидера подтвердил это приглашение.

Министр иностранных дел также выразил надежду, что получится провести полноформатные двусторонние переговоры.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания. Ранее он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.