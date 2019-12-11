Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду дружбы с Россией для американцев

Президент США Дональд Трамп понимает, что дружественные отношения с Россией выгодны для Штатов. Однако далеко не все в государстве разделяют эту точку зрения, препятствуя налаживанию диалога между странами и накладывая всё новые и новые санкции. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

— Президент США Дональд Трамп понимает выгоду ... отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду, — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что российская сторона не сомневается в искренности американского президента.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания. До этого он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.