В России резко упали цены на последний iPhone 11

Теперь фанаты яблочной продукции смогут сэкономить до 25 процентов от стоимости гаджета.

Цены на смартфон от компании Apple поколения iPhone 11 Max упали почти на четверть с начала продаж в сентябре. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru.

В частности, самый большой iPhone 11 Pro Max с большим OLED-дисплеем упал в цене на 23 тысячи рублей. Таким образом, в агрегаторе нижняя граница цены на модель в минимальной комплектации достигла 76 870 тысяч рублей.

Напомним, во время старта продаж 20 сентября этого года смартфон iPhone 11 Pro Max с минимальной памятью 64 Gb стоил около 100 тысяч рублей, а с максимальной памятью 512 Gb — 132 тысячи рублей.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала новый iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В 2020 году американская компания выпустит сразу пять новых смартфонов.