Мать с шестилетним сыном попали на видео спустя сутки после исчезновения

Женщину и ребёнка заметили в коррекционной школе, после чего их опять потеряли из виду.

В Ставрополе устанавливают местонахождение пропавшей без вести матери и её шестилетнего сына, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись. Загадочности истории добавляет то, что после исчезновения их заметили в городе, они даже попали в объектив камеры видеонаблюдения.

— 11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребёнком в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33 города Ставрополя, — рассказали в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Приметы женщины: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие тёмные волосы, была одета в красное пальто, чёрные брюки и сапоги. Мальчик ростом 100 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, был одет в чёрную шапку-ушанку, тёмные ботинки, серые куртку и штаны. Любую информацию о Назели Мусаелян или её сыне нужно сообщить по телефону 26-25-28, или в полицию — 02 (102).

Тем временем в Башкирии второй месяц не могут разыскать мужчину и двух его сыновей, которые ушли из дома 26 октября и исчезли. Позже автомобиль отца обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что Артём Мазов мог утопить сыновей. На днях супруга пропавшего нашла написанную мужем прощальную записку.