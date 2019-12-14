Киевский суд арестовал предполагаемую исполнительницу убийства Шеремета

Ранее суд отправил под домашний арест медика Яну Дугарь. Следствие считает, что накануне убийства Шеремета она вела разведку у его дома.

Печерский районный суд Киева заключил под стражу на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "112.ua", Кузьменко, в определённых кругах известная как Лиса, арестована до 8 февраля 2020 года. Напомним, ранее суд уже отправил под домашний арест ещё одну подозреваемую в причастности к убийству Шеремета — медика Яну Дугарь. По версии следствия, она вела разведку у дома журналиста накануне его гибели.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только вчера — спустя три с лишним года.

Помимо Дугарь и Кузьменко по делу проходит участник боевой операции в Донбассе Владислав Грищенко с позывным Буча, имеющий шесть судимостей, а также его жена — Инна Грищенко с позывным Пума. Ещё одним подозреваемым стал киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, который выступает под псевдонимом Riffmaster.