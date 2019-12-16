Валерия раскрыла подробности первой аварии, в которую попал её сын

Артистка благодарна возлюбленной юноши, которая была за рулём и сумела предотвратить трагичные последствия.

Певица Валерия раскрыла подробности первого ДТП, в которое попал её сын Арсений Шульгин 8 декабря, об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.

По её словам, она позвонила юноше спустя несколько минут после аварии, у неё "сердце ёкнуло". Тот ответил невнятно, сказал, что губу разбил, и рассказал, что попал в аварию.

Певица уточнила, что пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку "не была посыпана реагентами".

По словам артистки, она благодарна возлюбленной Арсения, поскольку той удалось предотвратить трагедию. Она отметила, что девушка увела авто от удара и подставила другой бок, иначе всё могло бы закончиться трагедией, ведь Арсений не был пристёгнут.

Отчим Иосиф Пригожин узнал о происшествии последним, Валерия не торопилась сообщать ему информацию, зная взрывной характер мужа. Ни певица, ни её супруг не знали, что сын отправился в Питер, чтобы познакомить с ними свою девушку Лиану. Знакомство произошло в больнице.

Напомним, Арсений Шульгин попал сразу в три аварии за неделю. Первая произошла 8 декабря на трассе М11, сильнее всех пострадала его возлюбленная, она получила сложный перелом руки. Сам молодой человек разбил губу, в больнице ему наложили швы. Второе ДТП случилось сразу же после выписки, микроавтобус протаранил бок такси, в котором находился молодой человек. Спустя два дня случился третий инцидент, машины слегка поцарапали друг друга, обошлось без повреждений.