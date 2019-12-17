Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX

Американская корпорация Boeing временно прекратит производство лайнеров 737 MAX в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на поставке тех 400 самолётов, которые уже произведены. При этом каких-либо массовых увольнений из-за данной меры пока не планируется.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года, а компания American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта.