"Дылда" Кантемира Балагова вошла в шорт-лист "Оскара"

Картина режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на получение "Оскара" в номинации "Лучший международный фильм". Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Помимо российской картины в число десяти претендентов на получение приза вошли также фильмы из Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Северной Македонии, Польши, Сенегала, Южной Кореи и Испании.

Окончательные имена номинантов будут объявлены 13 января 2020 года, а кто же станет обладателем премии, будет известно на церемонии вручения, которая состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

"Дылда" уже была отмечена западными кинокритиками, картина взяла приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, а также стала победительницей ХХV Женевского международного кинофестиваля.

История в фильме разворачивается вокруг двух фронтовых подруг, которые после Великой Отечественной войны пытаются заново начать жизнь в постблокадном Ленинграде.

Ранее Лайф сообщал, что претендентами на номинацию в "Золотом глобусе" стали шесть российских фильмов.