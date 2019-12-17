Иркутским бюджетникам, возможно, придётся вернуть скандальные премии от Левченко

Всё дело в проблемном механизме выплат. Деньги были перечислены от Минфина, хотя должны были прийти от ведомств, за которыми закреплены сотрудники.

Медики и педагоги в Иркутской области, получившие так называемые губернаторские премии от Сергея Левченко, возможно, будут вынуждены вернуть деньги. Как сообщает "Восточно-Сибирская правда", все выплаты для бюджетников были выписаны "по-серому" и поэтому подобный доход с точки зрения бюджетного и трудового законодательства считается незаконным.

По данным издания, правительство Левченко выдавало премии по схеме, которая противоречит бюджетному процессу. Вместо того чтобы делать выплаты от ведомств, за которыми закреплены сотрудники, все премии были сделаны от Министерства финансов. При этом работники получали их разными способами. Один порядок был установлен для госорганизаций, второй — для муниципальных.

Так, Минфин переводил деньги на счета Иркутского техникума архитектуры и строительства, который сразу переправлял выплаты на банковские карты учителей как зарплату. Но в расчётных квитанциях нет упоминаний о зарплате. Эта схема противоречит трудовому, бюджетному и налоговому законодательству, так как Минфин не имел права переводить деньги техникуму: между ними не может быть никаких финансовых отношений. Деньги техникум мог получать только от Министерства образования.

Напомним, 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что иркутский губернатор подал в отставку из-за того, что не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и дал критическую оценку своим действиям. Вслед за Левченко пост покинул вице-губернатор региона.