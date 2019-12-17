Мальчика с вросшей в колени гречкой отправят в интернат

После того как ребёнка спасли, он месяц провёл в больнице, затем его вернули матери. Сейчас женщина согласилась отправить сына на реабилитацию.

Ребёнка, над которым в Омске издевался отец, отправят на реабилитацию в интернат. Как рассказали в региональном Минобразования, на это дала согласие мать мальчика.

— По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребёнка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — "Адаптивная школа-интернат № 5", — говорится в сообщении.

Напомним, в Омске отчим избивал и наказывал восьмилетнего мальчика, заставляя стоять на гречке голыми коленями по несколько часов. Крупа вросла в кожу, ребёнку пришлось делать операцию. Видео своих издевательств мужчина показывал матери мальчика, но та не только не предпринимала никаких действий, но и сама одобрила такой вид наказаний.

После того как малыша спасли, он месяц провёл в больнице, затем его вернули матери — она пока не лишена родительских прав. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а её сожитель — в СИЗО.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с требованием проверить обоснованность возвращения мальчика в семью.