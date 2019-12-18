Суд арестовал хозяина "дома-арсенала" под Гатчиной

Мужчине уже предъявили обвинения, но он считает, что его "сознательно хотят опорочить".

Гатчинский районный суд до 6 февраля арестовал Андрея Бовта — хозяина "особняка-арсенала". Ему предъявили обвинения сразу по четырём статьям: "Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Свою вину мужчина не признаёт. Он заявляет, что его "сознательно хотят опорочить", чтобы он не выполнял свои "служебные обязанности". Что именно это за обязанности, он пояснить отказался.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу — они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Лайф разобрался в странной истории.